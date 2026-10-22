-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Berat Albayrak üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırı!
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Berat Albayrak üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırı!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın döneminde hayata geçirilen yerli ve milli enerji ve ekonomi hamleleri ile muhalefetin organize iftira siyaseti canlı yayında masaya yatırıldı. Uzmanlar, Albayrak'ın şahsı ve ailesi üzerinden yürütülen saldırıların arkasındaki asıl gayenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'nin milli hedeflerini yıpratmak olduğuna dikkat çekerek, FETÖ destekli algı operasyonlarının arka planını tek tek deşifre etti.

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken kravat tercihi! Herkes çiçek sandı gerçek başka çıktı
Sonraki Video
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken kravat tercihi! Herkes çiçek sandı gerçek başka çıktı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar