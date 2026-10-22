Berat Albayrak üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırı!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın döneminde hayata geçirilen yerli ve milli enerji ve ekonomi hamleleri ile muhalefetin organize iftira siyaseti canlı yayında masaya yatırıldı. Uzmanlar, Albayrak'ın şahsı ve ailesi üzerinden yürütülen saldırıların arkasındaki asıl gayenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'nin milli hedeflerini yıpratmak olduğuna dikkat çekerek, FETÖ destekli algı operasyonlarının arka planını tek tek deşifre etti.