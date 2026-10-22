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Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Derede çürümüş erkek cesedi bulundu
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Derede çürümüş erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde, öğle saatlerinde dere içerisinde çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Boş arazide hayvanlarını otlatan bir çobanın cesedi fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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