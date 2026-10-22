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Arnavutluk’ta sokaktaki gerginlik parlamentoya sıçradı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arnavutluk’ta sokaktaki gerginlik parlamentoya sıçradı

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Arnavutluk’ta parlamentoda milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

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