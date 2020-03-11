Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan koronavirüs (corona virüs) uyarısı |Video

Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uymaktır. Bu virüsten korunmanın tek şartı temizliktir. Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili koruma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Milletimiz nice saldırıları, dertleri göğüslemeyi başarmıştır. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

VAKA AVRUPA KAYNAKLI

Dün gece Sağlık Bakanı tarafından yapılan koronavirüse temas etmek istiyorum. Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi izlemeye alındı. Vaka Avrupa kaynaklı, tek bir örnekten ibarettir. Bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken önlemleri aldık. Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten korunmak mümkün olmadı. Yarın dar çerçeve bir toplantı yapacağız.

VATANDAŞLARIMIZDAN RİCAM...

Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uymaktır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Biz de geçtiğimiz cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşmaya geçtik. Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Milletimiz nice saldırıları göğüslemeyi başarmıştır, bunun da üstesinden gelecektir.