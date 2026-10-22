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Türkiye merkezli yeni güvenlik mimarisi! Mekke'den Bedir'e, Libya'dan Kanada'ya tarihi hamle
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye merkezli yeni güvenlik mimarisi! Mekke'den Bedir'e, Libya'dan Kanada'ya tarihi hamle

Türkiye, savunma ve güvenlik alanında uluslararası dengeleri değiştirebilecek stratejik adımlar atıyor. Suudi Arabistan ve Pakistan ile kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ardından Katar, Pakistan ve Endonezya ile imzalanan Bedir Mutabakatı, Türkiye'nin Asya'dan Avrupa'ya uzanan yeni güvenlik mimarisindeki rolünü güçlendiriyor. Türkiye'nin tersanelerindeki savaş gemisi üretiminden Kanada ile nükleer enerji iş birliğine, savunma sanayisinden Akdeniz'deki enerji denklemine kadar uzanan gelişmeleri değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Türkiye merkezli yeni bir savunma ekosisteminin oluşturulduğuna dikkat çekti.

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