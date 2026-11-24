Almanya'dan Rusya'ya uzay suçlaması! Nükleer başlıklı uydu için 60 gün uyarısı
Alman basını, Rusya'nın nükleer başlık taşıyan bir uyduyu yıl sonuna kadar Dünya'nın yörüngesine göndermeyi planladığını öne sürdü. Haberlerde, Sputnik S adı verilen uydunun fırlatılmaya hazır olabileceği iddia edildi. Berlin'in gelişmeyi ciddiye aldığı belirtilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddiaları "ciddiye almaya değmez" sözleriyle reddetti. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, konuya ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr