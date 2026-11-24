İstanbul'da kış yüzünü gösterdi! Sıcaklık gece 0 dereceye kadar düşecek

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekti. İstanbul'da termometreler 5-7 dereceyi gösterirken gece saatlerinde iç kesimlerde sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da cuma günü yeniden yağış beklendiğini, soğuk havanın ise yurdun doğu kesimlerine doğru ilerlediğini belirtti. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman Ömer Er, hava durumuna ilişkin ayrıntıları A Haber canlı yayınında aktardı.