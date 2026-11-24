Emekli zammında gözler yeni düzenlemeye çevrildi! Masada hangi zam senaryoları var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarının ardından gözler yeni yılda yapılacak maaş artışına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "3 farklı dönem için farklı hesaplama olacak" dedi. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Masada hangi senaryolar var? Sosyal güvenlik uzmanı İsmet Çetinkaya, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.