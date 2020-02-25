Rus heyet Türkiye'ye geliyor! Türkiye ve Rusya İdlib için ne karar alacak? |Video

İdlib'de son durum ne? Rus heyet yarın Türkiye'ye geliyor. Türkiye ve Rusya İdlib için ne karar alacak? Süreç nasıl işleyecek? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında süreci değerlendirdi. Tokmakoğlu, "Rusya ve Esad rejiminin pozisyonu bir hayli sıkışmış durumda. Bu işin sonuna geldiğimiz noktalar. İdlib düğümü işin sonunu tarif ediyor" ifadelerini kullandı. Muhaliflerin 15 tonluk ZPT ile 45 tonluk rejim tankını kovalığı görüntüleri de yorumlayan Tokmakoğlu, "Muhabere hattında eğer ki kuvvetler birbirleriyle bu kadar iç içe geçmiş ise burada her türlü şeyi dikkate almak gerekir." dedi.

İdlib'de son durum ne? Rus heyet yarın Türkiye'ye geliyor. Türkiye ve Rusya İdlib için ne karar alacak? Süreç nasıl işleyecek? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında süreci değerlendirdi.

RUSYA VE ESAD REJİMİ SIKIŞMIŞ DURUMDA

A Haber canlı yayınında İdlib sürecini değerlendiren Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, "Rusya ve Esad rejiminin pozisyonu bir hayli sıkışmış durumda. Bu işin sonuna geldiğimiz noktalar. İdlib düğümü işin sonunu tarif ediyor. Rejimle Rusya'nın pozisyonu uluslararası sisteme karşı dayanıp dayanamayacağıyla ilgili bir testi yaşıyor." dedi.

TUZAKLARA DİKKAT ETMEK LAZIM

Muhaliflerin 15 tonluk ZPT ile 45 tonluk rejim tankını kovalığı görüntüleri de yorumlayan Tokmakoğlu, "Zannediyorum tankın mühimmatı yoktu veya çok kısıtlıydı ve bir tank harekatı yapmak için bir tane tank yeterli değil birden fazla tankın olması gerekiyor ki birbirini korusun örtsün. Çünkü çok ağır bir savaş aracı tank. Tabi daha kıvrak daha hareketli ve mühimmat dolu bir vasıta var ortada. Orada onu kıstırmış hareketsiz kılmış ve böyle bir hadise var. Esasında orada tankla zırhlı vasıtanın nasıl savaştığına dair bir görüntü olarak önemli ama başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kadar iç içe geçmişlik söz konusu muhabere hattında eğer ki kuvvetler birbirleriyle bu kadar iç içe geçmiş ise burada her türlü şeyi dikkate almak gerekir. Çünkü muhalif unsurların ön hatta olduğunu biliyoruz. Esad güçlerinin ise Ruslarla birlikte sürekli olarak manevra yaptığını görüyoruz. Burada manevradan kurtulan tankı görüyoruz ama geri planda bütün bu tuzaklamalara da dikkat etmek lazım. Her türlü şey olabilir yerleşim yerlerine de yakınsınız. Hem de burada stratejik noktalara çektirerek imhaya da gidebilirler." ifadelerini kullandı.