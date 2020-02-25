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25.02.2020

İdlib'de savaşın ortasında doğan bebeklerin hikayeleri yürekleri dağladı! A Haber doğum merkezini görüntüledi |Video

Esad rejimi ve Rusya’nın saldırıları nedeniyle İdlib’de yaşanan insanlık dramı devam ediyor. A Haber ekibi Suriye’de haber nöbetini sürdürüyor. Son olarak İdlib'deki doğum merkezini ziyaret eden ekibimiz savaşın ortasında doğan bebeklerin yürek dağlayan hikayelerini aktardı.

Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor. A Haber ekibi Suriye'de haber nöbetini sürdürüyor. Son olarak İdlib'deki doğum merkezini ziyaret eden ekibimiz savaşın ortasında doğan bebeklerin yürek dağlayan hikayelerini aktardı.



SON DURUMA GÖRE IŞIK RENGİ DEĞİŞİYOR

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, doğum merkezinde yaşanan insanlık dramını aktardı. Doğum merkezindeki ışıkları anlatan Ulak, "Dışarıda bombardımanın şiddetine göre ışıkların rengi değişiyor. Topçu atışında ışığın rengi sarı. Hava saldırısı, uçak bombardımanı olursa kırmızıya dönüyor. Rejimin topçu atışları kent merkezine devam ediyor. O yüzden şuanda yanan ışık sarı" ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN ORTASINDA DOĞAN BEBEKLER
Doğum merkezinin yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin hikayeleri yürekleri dağladı. Bombardımanda anneleri, babaları ve tüm aileleri hayatını kaybeden bebekler kimsesiz bir şekilde küvezde yatıyor. İşte savaşın ortasında doğan bebeklerin yürek yakan hikayeleri...

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