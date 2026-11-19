Trump, Putin ve Şi Cinping Çin'de buluştu! Tarihi üçlü zirvede Ukrayna, İran ve nükleer silahlar gündemde

Dünyanın merakla beklediği kritik üçlü zirve, Çin'in Şencen kentinde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi. Küresel siyasetin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtilen zirvede, Ukrayna'dan İran'a, nükleer silahlardan küresel enerji güvenliğine kadar pek çok konu ele alındı.