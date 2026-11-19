Altın piyasasında kritik kırılma! 6 bin 500 lira seviyesi aşılamadı: Gram altın daha da düşecek mi?

Altın piyasasında gözler ABD Merkez Bankasının (FED) faiz politikasına çevrildi. 18 Kasım'da yayımlanan FED tutanaklarının ardından ons ve gram altında düşüş yaşandı. Gram altının 6 bin lira sınırına gerilediğini belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında aralık ayındaki FED toplantısına dikkat çekti. Erdem, altının uzun vadede güvenli liman özelliğini koruduğunu ve düşüşlerin bazı yatırımcılar için alım fırsatı olabileceğini söyledi.