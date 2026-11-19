Başkan Erdoğan'dan "puslu hava" ve "çamur" çıkışı: Gazeteci Ekrem Kızıltaş canlı yayında değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet takmadan önce yaptığı konuşmada dile getirdiği kritik ifadeler siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın "çamuru ortalığa boca ettiklerini görüyoruz" sözleriyle işaret ettiği kesimleri canlı yayında değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, fon krizi soruşturmasındaki güncel verileri paylaşarak hem muhalif hem de "sureti haktan" görünüp ortalığı kirletmeye çalışanlara yönelik önemli tespitlerde bulundu.