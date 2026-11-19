AK Parti'ye katılımların perde arkası A Haber'de! Hilmi Daşdemir: "AK Parti hâlâ bir cazibe ve hizmet merkezi"

Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber'de belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımını ve siyasetteki tartışmaları değerlendirdi. AK Parti'nin eleştiriye açık olduğunu ancak fitne ve yıpratma girişimlerine müsamaha gösterilmediğini belirten Daşdemir, iki bakana yönelik iddiaları eleştirdi. Belediye başkanlarının parti değişikliklerine de değinen Daşdemir, "AK Parti hâlâ bir cazibe merkezi, hâlâ hizmet merkezi." dedi.