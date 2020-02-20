İdlib operasyonu başladı! TSK destekli muhalifler harekete geçti |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." demişti. Bu sözlerin ardından Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) kentin güneyine askeri operasyon başlattı. Bbaşlatılan büyük operasyonla ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." demişti. Bu sözlerin ardından Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) İdlib'in güneyine askeri operasyon başlattı. Kentin güneyinde başlatılan büyük operasyonla ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN "HAREKAT AN MESELESİ" DEMİŞTİ

Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkomutan canlı yayında yaptığı açıklamada "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." demişti.