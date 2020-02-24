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24.02.2020

Esad rejimi İdlib'i böyle vurdu! A Haber bombardıman anını görüntüledi |Video

Esad rejimi Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi İdlib'de haber nöbetini sürdürüyor. Rejim güçlerinin drone'ları ve hava saldırıları saniye saniye görüntülendi. Drone'lar koordinat verdi rejim güçleri bombardıman yağdırdı. Esad rejiminin İdlib'i bombalama anı böyle görüntülendi...
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