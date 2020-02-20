İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?

İdlib son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajı verdiği İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede? Son dakika gelişmesine göre; Beşar Esed rejimi güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için karadan ilerleyen muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ederken, rejim hedeflerine yönelik topçu atışları başlatıldı. İşte, İdlib’de son durum!

İdlib operasyonu başladı mı? İdlib son dakika gelişmesi gündemdeki yerini koruyor. İdlib nerede sorusuna yanıt aranıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. İdlib'in güneyinde başlatılan operasyonda; muhalifler, rejime ait tank ve personel taşıyıcıyı imha etti. Neyrab köyünde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

İDLİB SON DURUM NEDİR?

Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı muhalif gruplar, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Köyde, ılımlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

İDLİB NEREDE?

İdlib Suriye'nin kuzey batısında yer alan bir ildir. Konum olarak Türkiye sınırında yer alan ilin batısında Türkiye'nin Hatay ili kuzeyinde Afrin doğusunda ise Suriye'nin Halep kenti yer almaktadır. Güneyinde ise Hama şehri bulunmaktadır. Denizle bağlantısı bulunmayan İdlib genel olarak Akdeniz iklimi özelliklerini taşır. Suriye'nin önemli tarım bölgelerinden olan İdlib'de özellikle zeytin yetiştiriciliği yaygındır.