23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.02.2020

A Haber insanlık dramının yaşandığı İdlib'deki Atme Kampını görüntüledi |Video

Suriye'de Esad rejiminin zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyeli, İdlib'de bulunan dünyanın en büyük mülteci kamplarından birisi olan Atme Kampına sığındı. Bir milyondan fazla kişinin yaşadığı bunların 600 binden fazlasının çocuk olduğu kamptaki insanlık trajedisini A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak görüntüledi. İşte yürekleri sızlatan görüntüler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

A Haber İdlib'deki Atme Kampını görüntüledi
A Haber İdlib'deki Atme Kampını görüntüledi
Son dakika: İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı da vurdu! Enkazda kalan bir çocuk kurtarıldı| Video
Son dakika: İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı da vurdu! Enkazda kalan bir çocuk kurtarıldı| Video
İran'daki 5.9'luk deprem ne anlama geliyor?
İran'daki 5.9'luk deprem ne anlama geliyor?
Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! | Video
Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! | Video
İçişleri Bakanı ölü ve yaralı sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı ölü ve yaralı sayısını açıkladı
CHP kongresinde yine bir skandal!
CHP kongresinde yine bir skandal!
Başkan Erdoğan İzmir'de seramik fabrikası açtı
Başkan Erdoğan İzmir'de seramik fabrikası açtı
Koronavirüs için Türk profesör umut oldu
Koronavirüs için Türk profesör umut oldu
CHP'nin tutarsız dış politikası! Çelişkili açıklamalar ve gerçekler
CHP'nin tutarsız dış politikası! Çelişkili açıklamalar ve gerçekler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı...
Koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı...
Başkan Erdoğan duyurdu: Putin, Macron ve Merkel...
Başkan Erdoğan duyurdu: Putin, Macron ve Merkel...
KKTC'de koronavirüs alarmı!
KKTC'de koronavirüs alarmı!
Daha Fazla Video Göster