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23.02.2020
A Haber insanlık dramının yaşandığı İdlib'deki Atme Kampını görüntüledi |Video
Suriye'de Esad rejiminin zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyeli, İdlib'de bulunan dünyanın en büyük mülteci kamplarından birisi olan Atme Kampına sığındı. Bir milyondan fazla kişinin yaşadığı bunların 600 binden fazlasının çocuk olduğu kamptaki insanlık trajedisini A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak görüntüledi. İşte yürekleri sızlatan görüntüler.
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