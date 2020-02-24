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24.02.2020
PKK'da çözülmeler sürüyor! 2 terörist teslim oldu |Video
MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak'ın Silopi ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
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