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24.02.2020

PKK'da çözülmeler sürüyor! 2 terörist teslim oldu |Video

MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak'ın Silopi ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi | PKKda çözülmeler sürüyor! 2 terörist teslim oldu SON DAKİKA HABERİ | PKK'DA ÇÖZÜLMELER SÜRÜYOR! 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

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