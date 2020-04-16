Pazartesi dersler başlamıştı! İşte "EBA canlı sınıf" uygulamasından ilk görüntüler |Video

Pazartesi günü başlayan "EBA canlı sınıf" uygulamasından ile birlikte canlı dersler başladı. 8'inci ve 12'nci sınıflar için başlatılan canlı derslerden ilk görüntüler geldi. İşte EBA üzerinden oluşturulan sınıflarda yapılan derslerden ilk görüntüler…

8 ve 12. sınıf öğrencileri için "EBA Canlı Sınıf" uygulaması kapsamındaki derslere Pazartesi günü itibariyle başlandı. Canlı derslerden ilk görüntüler geldi. Öğrenciler ise öğretmenleriyle canlı yayında buluştular. İşte EBA üzerinden oluşturulan sınıflarda yapılan derslerden ilk görüntüler…



A Haber'in konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı sınıf uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu;



MESELEYE PEDAGOJİK OLARAK BAKIYORUZ

Biz akademik kısmı hallederiz, velilerimiz merak etmesin. Bizim için önemli olan çocuklarımızın zihinsel ve psikolojik sağlığını korumak. Bunun çabası içerisindeyiz. Biz pedagojik olarak bakıyoruz meseleye. Videolar animasyonlar üretiyoruz. Yazılı dokümanlar yayınlıyoruz. 24 saat anne-baba olmak ile ilgili çalışmalarımız var.



EBA CANLI SINIF UYGULAMASI

Bu hafta İstanbul'dan ve Yalova'dan okullara bağlandık ve öğretmenlerimiz ders yaptılar. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok güzel etkileşimli bir şekilde devam ediyorlar. Altyapı geliştirme çalışmalarından dolayı önümüzdeki haftadan itibaren sadece 8. sınıf ve 12. sınıflarda canlı sınıfımız olacak. İlerleyen zamanlarda diğer sınıflar içinde canlı sınıf ortamını düşünüyoruz.



MESLEK LİSELERİ SADECE TÜRKİYE'DE ÜRETİM SÜRECİNDE

Meslek lisesi demek ekonomi ve istihdam demek. Bu sorun ortaya çıktığında maske üretmek ve onu üreten makineleri üretmek ile ilgili harekete geçtik. Bu standartlar ölçüsünde milyonlarca maske ve tulum üretmek artık bizim için sıradanlaştı. Dünyanın hiçbir yerinde meslek liseleri üretimin içerisinde değiller. Sadece Türkiye'de bu var. Artık Türkiye'de meslek liselerinin altın çağını yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Öğretmenlerimizin her birine desteği, çabası için teşekkür ediyorum. Onlar için ne tür hizmet varsa hazırız. Arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz.