16 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pazartesi dersler başlamıştı! İşte "EBA canlı sınıf" uygulamasından ilk görüntüler |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
16.04.2020

Pazartesi dersler başlamıştı! İşte "EBA canlı sınıf" uygulamasından ilk görüntüler |Video

Pazartesi günü başlayan "EBA canlı sınıf" uygulamasından ile birlikte canlı dersler başladı. 8'inci ve 12'nci sınıflar için başlatılan canlı derslerden ilk görüntüler geldi. İşte EBA üzerinden oluşturulan sınıflarda yapılan derslerden ilk görüntüler…

8 ve 12. sınıf öğrencileri için "EBA Canlı Sınıf" uygulaması kapsamındaki derslere Pazartesi günü itibariyle başlandı. Canlı derslerden ilk görüntüler geldi. Öğrenciler ise öğretmenleriyle canlı yayında buluştular. İşte EBA üzerinden oluşturulan sınıflarda yapılan derslerden ilk görüntüler…

A Haber'in konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı sınıf uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu;

MESELEYE PEDAGOJİK OLARAK BAKIYORUZ
Biz akademik kısmı hallederiz, velilerimiz merak etmesin. Bizim için önemli olan çocuklarımızın zihinsel ve psikolojik sağlığını korumak. Bunun çabası içerisindeyiz. Biz pedagojik olarak bakıyoruz meseleye. Videolar animasyonlar üretiyoruz. Yazılı dokümanlar yayınlıyoruz. 24 saat anne-baba olmak ile ilgili çalışmalarımız var.

EBA CANLI SINIF UYGULAMASI
Bu hafta İstanbul'dan ve Yalova'dan okullara bağlandık ve öğretmenlerimiz ders yaptılar. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok güzel etkileşimli bir şekilde devam ediyorlar. Altyapı geliştirme çalışmalarından dolayı önümüzdeki haftadan itibaren sadece 8. sınıf ve 12. sınıflarda canlı sınıfımız olacak. İlerleyen zamanlarda diğer sınıflar içinde canlı sınıf ortamını düşünüyoruz.

MESLEK LİSELERİ SADECE TÜRKİYE'DE ÜRETİM SÜRECİNDE
Meslek lisesi demek ekonomi ve istihdam demek. Bu sorun ortaya çıktığında maske üretmek ve onu üreten makineleri üretmek ile ilgili harekete geçtik. Bu standartlar ölçüsünde milyonlarca maske ve tulum üretmek artık bizim için sıradanlaştı. Dünyanın hiçbir yerinde meslek liseleri üretimin içerisinde değiller. Sadece Türkiye'de bu var. Artık Türkiye'de meslek liselerinin altın çağını yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Öğretmenlerimizin her birine desteği, çabası için teşekkür ediyorum. Onlar için ne tür hizmet varsa hazırız. Arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz.

Son dakika: EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk A Haberde açıkladı SON DAKİKA: EBA CANLI SINIF UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? BAKAN SELÇUK A HABER'DE AÇIKLADI
TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE: 15 NİSAN İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE DERS PROGRAMI VE CANLI YAYIN LİNKLERİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte EBA canlı sınıf uygulamasından ilk görüntüler
İşte "EBA canlı sınıf" uygulamasından ilk görüntüler
Siyah maske takanlar dikkat!
Siyah maske takanlar dikkat!
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde...
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde...
Denizden ya da havuzdan virüs bulaşır mı?
Denizden ya da havuzdan virüs bulaşır mı?
Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda!
Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda!
YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar!
YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar!
Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi | Video
Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi | Video
Koronavirüsle mücadele böyle görüntülendi!
Koronavirüsle mücadele böyle görüntülendi!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Uykuya dikkat!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Uykuya dikkat!
Sağlık Bakanı Koca’nın dikkat çektiği filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Prof. Dr. Arıca A Haber’de açıkladı
Sağlık Bakanı Koca’nın dikkat çektiği filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Prof. Dr. Arıca A Haber’de açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık
"Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık"
Daha Fazla Video Göster