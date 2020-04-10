Son dakika: EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de Salih Nayman'ın konuğu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk, "EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA hizmeti, canlı sınıf uygulamaları ve meslek liselerinin coronavirüs mücadelesine dahil olmasıyla ilgili önemli açıklamalar ve değerlendirmelerde bulundu.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ VERİYORUZ

Biz akademik kısmı hallederiz velilerimiz merak etmesin. Bizim için önemli olan çocuklarımızın zihinsel ve psikolojik sağlığını korumak. Bunun çabası içerisindeyiz. Biz pedagojik olarak bakıyoruz meseleye. Videolar animasyonlar üretiyoruz. Yazılı dokümanlar yayınlıyoruz. 24 saat anne-baba olmak ile ilgili çalışmalarımız var.

EBA CANLI SINIF UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu hafta İstanbul'dan ve Yalova'dan okullara bağlandık ve öğretmenlerimiz ders yaptılar. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok güzel etkileşimli bir şekilde devam ediyorlar. Alt yapı geliştirme çalışmalarından dolayı önümüzdeki haftadan itibaren sadece 8. sınıf ve 12. sınıflarda canlı sınıfımız olacak. İlerleyen zamanlarda diğer sınıflar içinde canlı sınıf ortamını düşünüyoruz.

MESLEK LİSELERİ ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK

Meslek lisesi demek ekonomi ve istihdam demek. Bu sorun ortaya çıktığında maske üretmek ve onu üreten makineleri üretmek ile ilgili harekete geçtik. Bu standartlar ölçüsünde milyonlarca maske ve tulum üretmek artık bizim için sıradanlaştı. Dünyanın hiçbir yerinde meslek liseleri üretimin içerisinde değiller. Sadece Türkiye'de bu var. Artık Türkiye'de meslek liselerinin altın çağını yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz.

Öğretmenlerimizin her birine desteği, çabası için teşekkür ediyorum. Onlar için ne tür hizmet varsa hazırız. Arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz.