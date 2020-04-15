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Haberler Galeri TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri

TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim süreci devam ediyor. TRT üzerinden 3 ayrı kanalda gerçekleştirilen uzaktan eğitimde beşinci hafta derslerini alan öğrenciler, ders programı ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. 15 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ile canlı yayın giriş bilgilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? 15 Nisan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı yayın linkleri...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:10
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TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? 15 Nisan Çarşamba EBA TV ders programları neler? Koronavirüs nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim süreci başlamıştı. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitim derslerinin programları yayımlandı. TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul, TRT EBA TV Lise olarak ayrı ayrı yayın yapılıyor. Peki, TRT EBA TV canlı nasıl izlenir? 15 Nisan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı yayın linkleri ve ders programı...

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TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki linklere tıklayarak EBA TV canlı yayın sayfalarına ulaşabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

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TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri

EBA TV DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.30 - 00.00

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TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri
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TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri