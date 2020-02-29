34 şehidin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

İdlib'de Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırı sonrası 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye 34 şehidin yasını tutarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Şehitler tepesi boş kalacak. İdlib’de ne işimiz var?” sözleri büyük tepki çekti. İdlib şehitlerimizden Piyade Uzm .Onb. Nihat Kara'nın şehit düşmeden bir gün önce attığı mesaj ortaya çıkmıştı. Şehit Kara mesajında, “Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter. Selametle!” ifadelerine yer verdiği görülmüştü. Şehidin bu mesajı daha gündemdeki sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin basına kapalı TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SKANDAL SÖZLER



Tüm Türkiye İdlib'de şehit olan askerlerimiz için yas tutarken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözlerine cevap vermek isterken tepki çeken sözler sarf etti.

'ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK'

Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Buradan bütün milletime söz veriyorum; Millet İttikafı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum" diye konuştu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde katil Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 Mehmeçiğimiz şehit oldu. İdlib şehitlerimizden Piyade Uzm .Onb. Nihat Kara'nın hikayesi ise yürekleri dağladı.

GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ

Geçen yıl gerçekleşen Kuzey Irak operasyonunda kolundan yaralanıp gazi olduğu, iyileştikten sonra da gönüllü olarak İdlib'e gittiği öğrenilen Kara'nın şehit olmadan bir gün önce WhatsApp'tan gönderdiği bir mesaj ortaya çıktı.

"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR" DİYENLERE CEVAP NİTELİĞİNDE

Kahraman şehidimiz Nihat Kara'nın WhatsaApp'tan attığı mesajında yazdıkları "Suriye'de ne işimiz var" diyenlere adeta cevap niteliğinde oldu. Kara mesajında, "Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz." İfadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ



Partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelen Erdoğan, ''Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum." diyerek, muhalefete sert tepki göstermişti.

Başkan Erdoğan, ''Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?, sorusu aslında 'Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı.' önerisini bize tavsiye ediyorlar, bunların yaptığı budur. Buradan şimdi milletime soruyorum, terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyun mu eğelim? Bunları kullanarak vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine göz dikenlerin önünde diz mi çökelim? Bölgemizde her yerde evinden, yurdundan olanların gidecek yerleri var, en azından onları koyalım bir kenara, hiçbir şey olmasa bile Türkiye var. Peki bizim evimizden, yurdumuzdan olduğumuzda gidecek bir yerimiz var mı? Kimileri Avrupa'yı, kimileri Amerika'yı, kimileri daha başka yerleri aklından geçirebilir ama milletimin herhangi bir ferdinin böyle bir durumda gitmeyi düşünebileceği hiçbir yer olmadığını biliyorum. Şahsen benim yok. Sizlerin de olmadığına inanıyorum.