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Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadı! Dikkat çeken görüntü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU'NA ELİNİ UZATMADI! DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

'nin kentinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan (24) memleketi 'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Törene lideri 'nin yanı sıra lideri da katıldı. 34 şehidin yasını tutarken “Şehitler tepesi boş kalacak. İdlib’de ne işimiz var?” sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu'na, MHP lideri Bahçeli elini uzatmadı.

lideri 'nin '''de ne işimiz var?'' diyen Genel Başkanı 'na sergilediği tavır sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. MHP lideri, İdlib'de şehit düşen Piyade 'nın cenazesinde kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı günün karesi oldu.

İşte sosyal medyanın o çok konuştuğu fotoğraf;

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadı.

34 ŞEHİDİN ARDINDAN CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

İdlib'de Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırı sonrası 34 kahraman askerimiz şehit oldu. 34 şehidin yasını tutarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler tepesi boş kalacak. İdlib'de ne işimiz var?" sözleri büyük tepki çekti. İdlib şehitlerimizden Piyade Uzm .Onb. Nihat Kara'nın şehit düşmeden bir gün önce attığı mesaj ortaya çıkmıştı. Şehit Kara mesajında, "Sizden ricam sakın 'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter. Selametle!" ifadelerine yer verdiği görülmüştü. Şehidin bu mesajı daha gündemdeki sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri tepki çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL SÖZLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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