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16.03.2020

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor |Video

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından İstanbul meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, ticaretin de en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada'da bulunan Sultanahmet Meydanı, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
İstanbulda koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ! EN SAKİN GÜNLERİNİ YAŞIYOR

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