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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından İstanbul meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, ticaretin de en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada'da bulunan Sultanahmet Meydanı, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 17:57
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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından İstanbul meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor.

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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor

Yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, ticaretin de en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada'da bulunan Sultanahmet Meydanı, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor

Vatandaşlar kalabalık ortamlardan da uzaklaşmaya başladı.

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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor

Her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Taksim Meydanı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi alanlar dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor

Öte yandan tarihi meydanlarda kimsenin olmaması ve trafik yoğunluğunun yüzde 26 seviyelerine kadar düşmesi havadan drone ile görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerindeki akıcı trafik görüntülere yansıdı.