İdlib'deki Mehmetçik'ten tarihi mesajlar: Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı, Allah bizimle |Video

Türkiye'nin İdlib'e yönelik askeri sevkiyatı devam ediyor. A Haber bölgeden son dakika gelişmelerini aktarmayı sürdürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, kahraman Mehmetçiklerle konuştu. Mehmetçikler, "Kanımızın son damlasına kadar buradayız. Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı Allah bizimle" mesajlarını verdiler. Türkiye'nin İdlib'e yönelik askeri sevkiyatı devam ediyor. A Haber bölgeden son dakika gelişmelerini aktarmayı sürdürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, kahraman Mehmetçiklerle konuştu. Mehmetçikler, "Kanımızın son damlasına kadar buradayız. Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı Allah bizimle" mesajlarını verdiler.