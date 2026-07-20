İngiltere'de yeni dönem: Burnham'dan değişim mesajı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, Buckingham Sarayı'nda hükümeti kurma görevini almasının ardından yaptığı ilk konuşmada, ülkenin siyaset ve ekonomi alanında kapsamlı bir değişim sürecine gireceğini açıkladı. Burnham, son 40 yılın en büyük reformlarını hayata geçireceklerini, yeni bir siyasi ve ekonomik model oluşturacaklarını belirtirken, önümüzdeki döneme ilişkin 10 yıllık yol haritasını açıklayacağını ve ilk önceliğinin evsizlik sorunuyla mücadele olacağını söyledi.