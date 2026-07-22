Hürmüz'de kritik düğüm! ABD'nin küresel gücü çatırdama noktasında

ABD-İran hattında günlerdir tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep ekseninde küresel güvenlik ile enerji arzını tehdit ediyor. İran'ın misilleme mesajları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları tansiyonu yükseltirken, savaşın bölgesel ve küresel etkileri A Haber ekranlarında değerlendirildi. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla büyük resme bakıldığında İran'ın ABD'yi bölgeden süpürdüğünü ve savaş nedeniyle küresel sistemdeki kurgusunun çatırdadığını belirtti.