Boğaziçi'ndeki 28 Şubat zihniyetine sert tepki: "Bu bir İslam düşmanlığıdır!"

A Haber’de konuşan Hukukçu Avukat Tuba Arslan, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşanan ve 28 Şubat karanlığını hatırlatan dışlayıcı söylemlere sert tepki gösterdi. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket eden bir ülkede kılık kıyafet üzerinden ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Arslan, "kültürel zenginlik" maskesi altında takkeli ve başörtülü vatandaşlara yönelik sergilenen nefret dilinin, aslında köhne bir vesayet zihniyetinin dışavurumu olduğunu vurguladı.