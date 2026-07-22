30 il için sıcaklık alarmı! Sağanak yağışlar geri dönüyor

Türkiye, 22 Temmuz itibarıyla yüksek sıcaklıkların etkisi altında kalmayı sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcaklıklar etkisini artırırken, Trakya ve Karadeniz başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul için de poyraz ve yerel sağanak uyarısı yapılırken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında 22-26 Temmuz dönemine ilişkin hava durumu tahminlerini değerlendirerek özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar için önemli uyarılarda bulundu.