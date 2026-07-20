Altın yatırımcısı ne yapmalı? İsmail Güner'den kritik analiz

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarının yönüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. Altın piyasasında yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiği, fiyatlardaki geri çekilmenin ne kadar sürebileceği ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri Ekonomist İsmail Güner, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın piyasasındaki son gelişmeleri ve yatırımcıların yakından takip ettiği kritik başlıkları canlı yayında paylaştı.