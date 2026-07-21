CHP Genel Merkezi'nde kritik saatler: Özgür Özel'in yeni parti çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinden peş peşe hamleler
Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Özel’in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından sular durulmuyor. CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekilleriyle kritik bir görüşme trafiği yaşanırken, parti yönetiminden sert tepkiler yükseldi. Genel Merkez binasına asılan dikkat çekici afişle "ayrılmama" mesajı verilirken, Meclis’in açılacağı 1 Ekim tarihi itibarıyla siyaset sahnesinde oluşacak yeni tablonun ayrıntıları netleşmeye başladı.