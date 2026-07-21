ABD-İran arasında 10 günlük ateşkes iddiası! Ayrıntılar sadece A Haber'de

ABD ve İran arasında çatışmalar sürerken bölgedeki müzakere sürecine ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi. A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre; İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin Pakistan'a yaptığı ziyarette ABD-İran ve Pakistanlı heyetlerin görüşme gerçekleştirdiği ve bu toplantıda tarafların 10 günlük ateşkes ilan ettikleri iddia edildi. Sapmaz o bilgileri şu sözlerle aktararak; "Pakistan, ABD ve İran arasında yapılan görüşmelerde savaş kırmızı alarm sabah saatlerinden itibaren beyaz alarma düşürülerek 10 günlük yeni bir ateşkes kararı alındı." ifadelerini kullandı.