CHP resmen bölündü! Yeni Parti ile TBMM'deki aritmetik nasıl olacak?

Özgür Özel'in Yeni Parti'yi 22 Temmuz'da kuracağını açıklaması CHP'deki siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Ana muhalefette resmen bölünme gerçekleşirken Yeni Parti'nin hayata geçmesiyle TBMM'deki mevcut aritmetiği değiştireceği senaryolar ortaya çıkıyor. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında olası ihtimaller masaya yatırılırken uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, böyle bir tablonun gerçekleşmesi durumunda Türkiye'de ilk kez yeni kurulan bir partinin ana muhalefet konumuna yükselebileceğini, CHP'nin ise 53 milletvekiline düşmesi halinde dördüncü parti konumuna gerileyebileceğini ifade etti.