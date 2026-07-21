CHP Konya teşkilatında yağma skandalı! Parti binası savaş alanına döndü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) süren iç hesaplaşmalar ve koltuk kavgası bu kez Konya'da gündem oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Konya İl Başkanlığı görevine atanan Refik Serttaş, devir teslim için gittiği parti binasında büyük tahribatla karşılaştı. Görevden alınan eski yönetimin protesto amacıyla parti binasına zarar verdiği iddia edilirken, Serttaş yaşananlara sert tepki göstererek, "Parti binamıza saygınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'e de mi saygınız yok?” dedi.