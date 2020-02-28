28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.02.2020

Son dakika haberi: İdlib şehitlerimizin intikamı böyle alındı! 300'den fazla Esad rejim unsuru etkisiz hale getirildi |Video

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinden Esad rejim unsurlarının kalleş hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri kalleş saldırıya misliyle karşılık verdi. 300'den fazla Esad rejim askeri etkisiz hale getirildi. O anlara ait en net görüntüler yayınlandı.

33 şehit verdiğimiz alçak saldırı sonrası TSK tarafından İdlib'deki rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu. Esad rejim hedeflerinin vurulduğu ana ilişkin en net görüntüler yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de rejim güçlerini vurma anına ilişkin yeni görüntüler A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. Canlı yayında Türk askerinin Suriye rejimine bağlı güçleri havadan vurma görüntüleri yayınlandı.

309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı." dedi ve "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Rusya tarafından yapılan açıklamaları da net bir şekilde yalanlayan "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İdlibden yeni görüntü! TSK kalleş saldırı sonrası Esad rejim hedeflerini böyle vurdu |Video İDLİB'DEN YENİ GÖRÜNTÜ! TSK KALLEŞ SALDIRI SONRASI ESAD REJİM HEDEFLERİNİ BÖYLE VURDU |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)
şaban erdoğan şaban erdoğan

şehitlerimizin intikamı 330 rus askeri öldürüldüğü zaman alınmış olacaktır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.02.2020 18:30
Dudayev Dudayev

TSK ve ÖSO haricindeki tüm unsurları yok edin. Özellikle Rusları dünyaya rezil edin.. edin ki kalleşliğin intikamı nasıl alınır dünya ibret alsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 17:06
y&#252;ksel korkmaz yüksel korkmaz

vurun şu şerefsizz esadın sarayına kadar girin pezevenki gebertin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 28.02.2020 14:12
MUHDAJEWSK MUHDAJEWSK

SEHITLERIMIZ INTIKAMI ANCAK SURIYEDEKI HAINLERIN HEPSI GEBERINCE INTIKAMI ALIMIS OLACAK RUSYA VE IRANI UNUTMAYALIM YILANIN BASI BUNLAR ASKERLERIMIZIN KATILI RUSYADIR GERISI YALAN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 28.02.2020 13:33
b&#252;lent bülent

Allah yardımcınız olsun..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 12:42
nevzat nevzat

mekanları cennet olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 13:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
A Haber'den göz yaşartan klip!
A Haber'den göz yaşartan klip!
Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği
Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği
Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor!
Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor!
Yunanistan'dan mültecilere gaz bombasıyla müdahale
Yunanistan'dan mültecilere gaz bombasıyla müdahale
Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor!
Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor!
Vatandaş komandolara desteğe koştu
Vatandaş komandolara desteğe koştu
Göçmenlerin akın ettiği ülke sınırında esrarengiz yangın
Göçmenlerin akın ettiği ülke sınırında esrarengiz yangın
Türkiye kahramanlarını uğurluyor
Türkiye kahramanlarını uğurluyor
İdlib ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
İdlib ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle görüşecek
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle görüşecek
Daha Fazla Video Göster