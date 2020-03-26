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26.03.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu paylaşımlara sert tepki: Bunların hepsi sahte |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Soylu sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara da sert çıktı. Bakan Soylu, "Kendini otobüs durağında biri yere atıyor diğeri de çekiyor, koronavirüsten öldü diye bu noktaya geldik" ifadelerini kullanarak, "Bunların hepsi sahte para için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Soylu sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara da sert çıktı. Bakan Soylu, "Kendini otobüs durağında biri yere atıyor diğeri de çekiyor, koronavirüsten öldü diye bu noktaya geldik" ifadelerini kullanarak, "Bunların hepsi sahte para için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.

İlçe Jandarma ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki L.S'nin sosyal medya hesabından "Ceyhan'da 2 kişide koronavirüs olduğuna" dair paylaşım yaptığını belirledi.

Ekipler, L.S'yi "asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

İçişleri Bakan Süleyman Soyludan provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama |Video İÇİŞLERİ BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA |VİDEO
Utandıran video! Sosyal medyadan tepki yağıyor | Video UTANDIRAN VİDEO! SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR | VİDEO
Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulan videoyla ilgili İçişleri Bakanlığından yeni açıklama |Video SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN VİDEOYLA İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YENİ AÇIKLAMA |VİDEO
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