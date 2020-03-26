İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu paylaşımlara sert tepki: Bunların hepsi sahte |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Soylu sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara da sert çıktı. Bakan Soylu, "Kendini otobüs durağında biri yere atıyor diğeri de çekiyor, koronavirüsten öldü diye bu noktaya geldik" ifadelerini kullanarak, "Bunların hepsi sahte para için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Soylu sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara da sert çıktı. Bakan Soylu, "Kendini otobüs durağında biri yere atıyor diğeri de çekiyor, koronavirüsten öldü diye bu noktaya geldik" ifadelerini kullanarak, "Bunların hepsi sahte para için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.

İlçe Jandarma ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki L.S'nin sosyal medya hesabından "Ceyhan'da 2 kişide koronavirüs olduğuna" dair paylaşım yaptığını belirledi.

Ekipler, L.S'yi "asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.