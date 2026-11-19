İspanyol savunma analistinden KAAN önerisi! İspanya ile ortak üretim çağrısı

Türkiye'nin millî muharip uçağı KAAN, İspanyol savunma basınında dikkat çeken bir analize konu oldu. Savunma yazarı Roberto Escame, İspanya'nın gelecekteki savaş uçağı ihtiyacı için KAAN'ı öne çıkararak Türkiye ile ortak geliştirme ve üretim seçeneğini gündeme taşıdı. HÜRJET projesi üzerinden gelişen Türkiye-İspanya iş birliğinin KAAN için de yeni bir zemine dönüşebileceği değerlendiriliyor.