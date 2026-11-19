İstanbul'da kırmızı ışıkta işlenen cinayette şoke eden detay! Katil zanlısı kulüp başkanı çıktı
İstanbul Alibeyköy'de kırmızı ışıkta beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ferhat Yamen'in cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetin şüphelisinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu belirlenirken saldırının yaklaşık 80 milyon liralık dükkân satışından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Doğukan HavuzEditör
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