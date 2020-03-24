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24.03.2020

Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulan videoyla ilgili İçişleri Bakanlığından yeni açıklama |Video

Sosyal medya yayılan ve büyük tepki çeken video görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn. Süleyma Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada;

Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldıVideoya çektiği İhsan amcamızı, kaymakamımız ziyaret ederek bakanımız Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." denildi.

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