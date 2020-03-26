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26.03.2020

Bakan Soylu'dan Ali İhsan amca açıklaması: Affetmeyiz ve gereğini yerine getiririz |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili sosyal medyada yayınlanan incitici videolarla ilgili konuştu. Bakan Soylu, "Biz bundan çok üzgünüz. Bizim için büyüklerimize hürmet son derece önemli... Biz onların sağlığını ve güvenliğini düşündüğümüz için onları koruma maksadıyla (sokağa çıkma kısıtlaması) aldığımız bir karar bu... Burada Ali İhsan amcada olduğu gibi, Zonguldak'taki teyzemiz de olduğu gibi, Bağcılar'da başına su dökülen amcamız da olduğu affetmeyiz ve gereğini yerine getiririz, getirdik de... Milletimiz müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

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