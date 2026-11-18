Kapıkule'de tarihi uyuşturucu operasyonu! "Ares" 140 kilo 970 gram kokaini ortaya çıkardı

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına bir darbe daha vurdu. Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek kokain miktarı olarak kayıtlara geçti.