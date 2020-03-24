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24.03.2020

Edepsizler! Yaşlı adamı koronavirüs bahanesiyle durdurup bakın ne yaptılar |Video

Edepsizler! İstanbul'da çekildiği iddia edilen görüntülerde yaşlı adamı zorla durduran şahısları koronavirüs bahanesiyle maske takıp başına kolonya döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslar sonrada görüntüleri sosyal medyada üzerinde paylaştılar. Hızla yayılan görüntüler tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.

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