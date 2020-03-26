26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
26.03.2020

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'dan provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama |Video

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında, "2 bin 551 kişinin 449'una bu sabah itibarı ile işlem yapıldı. Sosyal medyada korona provokasyonlarına işlemler sürüyor. Provokasyon yapanların yüzde 70'i FETÖ, DHKP-C, PKK. Bunların büyük bölümü yurt dışı hesaplar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Soylu'nun canlı yayında merak edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından o kısım;


2 bin 551 kişinin 449'una bu sabah itibarı ile işlem yapıldı. Sosyal medyada korona provokasyonlarına işlemler sürüyor. Provokasyon yapanların yüzde 70'i FETÖ, DHKP-C, PKK. Bunların büyük bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olan hesapların hepsini bulabiliriz. Bizim bulamayacağımız hesap yok. Defalarca provokatif olduğu açıklanan videolar, içerikler yalanlanmasına rağmen inanmayın. Sokağın ortasında kendini yere atıyor. Bu yalan. Buradan söyleyeceğim şudur, bunu yapanlar kadar bunu yayanlar, kamusallaştıranlar da suçludur.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soyludan A Haber’de flaş açıklamalar! Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı? SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR! KORONAVİRÜSE KARŞI HANGİ TEDBİRLER ALINDI?
Otobüs seferleri durdurulacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt |Video OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULACAK MI? İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SORUSUNA YANIT |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar!
YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar!
Bakan Soylu'dan bu paylaşımlara sert tepki!
Bakan Soylu'dan bu paylaşımlara sert tepki!
Bakan Soylu rakamı açıkladı: 360 bin kişi...-
Bakan Soylu rakamı açıkladı: 360 bin kişi...-
Bakan Soylu: 2551 hesap tespit ettik
Bakan Soylu: 2551 hesap tespit ettik
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat verdi! Harekete geçildi | VİDEO
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat verdi! Harekete geçildi | VİDEO
Bakan Varank'tan KOBİ'lere müjdeli haber
Bakan Varank'tan KOBİ'lere müjdeli haber
Toplu taşımada koronavirüs önlemleri!
Toplu taşımada koronavirüs önlemleri!
Evde kalmak neden önemli?
Evde kalmak neden önemli?
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bir kez daha haddini aştı!
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bir kez daha haddini aştı!
81 ilde minarelerden dualar yükseldi!
81 ilde minarelerden dualar yükseldi!
Sağlık çalışanlarından koronavirüse karşı #EvdeKal çağrısı
Sağlık çalışanlarından koronavirüse karşı #EvdeKal çağrısı
Daha Fazla Video Göster