İçişleri Bakan Süleyman Soylu'dan provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama |Video

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında, "2 bin 551 kişinin 449'una bu sabah itibarı ile işlem yapıldı. Sosyal medyada korona provokasyonlarına işlemler sürüyor. Provokasyon yapanların yüzde 70'i FETÖ, DHKP-C, PKK. Bunların büyük bölümü yurt dışı hesaplar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Soylu'nun canlı yayında merak edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından o kısım;



2 bin 551 kişinin 449'una bu sabah itibarı ile işlem yapıldı. Sosyal medyada korona provokasyonlarına işlemler sürüyor. Provokasyon yapanların yüzde 70'i FETÖ, DHKP-C, PKK. Bunların büyük bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olan hesapların hepsini bulabiliriz. Bizim bulamayacağımız hesap yok. Defalarca provokatif olduğu açıklanan videolar, içerikler yalanlanmasına rağmen inanmayın. Sokağın ortasında kendini yere atıyor. Bu yalan. Buradan söyleyeceğim şudur, bunu yapanlar kadar bunu yayanlar, kamusallaştıranlar da suçludur.