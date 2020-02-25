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25.02.2020

HDP kongresine soruşturma: 14 kişi gözaltında |Video

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "HDP'nin 4. Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı." denildi. Soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 1 şüpheli aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'nde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.


14 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir" denildi.

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BAHÇELİ "SORUŞTURMA AÇILMALI" DEMİŞTİ

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, üzerinde durulması gereken noktanın, CHP ve Gelecek Partisi'nin kongreye üst düzey temsilci göndermesi ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın mesaj göndermesi olduğunu söyleyerek, "Demek ki Gezi kalkışmasıyla örtülü olarak Soros çocuklarıyla gurur duyan eski Cumhurbaşkanından onay almıştır. Demek ki HDP'nin CHP'ye yönelik 'cesur olun, kuytuda buluşmayalım, kapalı kapılar arkasında el ele gezmeyelim, siyasi nikâhımızı uluorta ilan edelim' dayatması karşılık bulmuştur. Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai takibata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir, çadır devleti değildir, etnik koalisyonun mecmuu değildir. Herkes aklını başına alsın, bu ülke sahipsiz ve savunmasız değildir" diye konuştu.

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