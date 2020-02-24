HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'a saygı duruşu! Skandala CHP'li Aykut Erdoğdu da ortak oldu

HDP'liler 4. Olağan Kongre için Ankara Spor Salonu'nda bir araya geldi. Sık sık ittifak çağrısının yapıldığı kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu gönderdi. Kongrede PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundular ve Abdullah Öcalan'a destek sloganları attılar.Kürsüde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP fikriyatının büyük emektarı Sayın Abdullah Öcalan'a buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca kongrede, Demirtaş'ın mesajı okundu.

HDP'nin skandal kongresine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu gönderdi. Kürsüde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP fikriyatının büyük emektarı Sayın Abdullah Öcalan'a buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ittifak açık olsun çağrısında bulunan HDP, CHP'yi birlikte fotoğraf vermeye davet eden Pervin Buldan iş birliği mesajını yineledi. Buldan, AK Parti'ye düşmanlığını bir kez daha kanıtlayarak, "İktidar dışındaki tüm partileri demokrasiye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kongrede terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan eski eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da mesajları okundu.

Sezai Temelli'nin yerini bıraktığı Mithat Sancar ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

CHP'NİN '6 OK' UNDAKİ MİLLİYETÇİLİK YERLERDE!

Türkiye düşmanlığı yapan, bebek katili olan, terör örgütünün elebaşı için saygı duruşunda bulunulurken partisinin 6 okundan birisi de Milliyetçilik olan CHP'nin skandal kongrede bulunması HDP'nin çağrısına uyulduğunu gösterdi.

İYİ PARTİ'NİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Suların durulmadığı İYİ Parti'de istifalar art arda geliyor. Millet İttifakı'nın CHP ile birlikte resmi üyesi durumunda bulunan İYİ Parti'den istifa eden vekiller HDP ile kirli iş birliğini gerekçe göstermişti. Partideki milliyetçilerin geri planda bırakıldığı, HDP ile ittifakta milliyetçilerin etkisizleştirildiği istifa eden vekiller tarafından dile getirilmişti. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa ederken 'Sorosçular' göreve getirildi vurgusunu da yaptı.

İYİ Parti'deki milliyetçilerin istifa hareketliliği sürerken, CHP'nin HDP'nin çağrısına uyarak kongreye katılması ve ittifakı açık açık ortaya koyması sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrildi. Vekillerin tavrının ne olacağı merak ediliyor.

PERVİN BULDAN İTTİFAKI SAKLAMAYALIM DEMİŞTİ!

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak çağrısı gelmişti. Buldan ittifakla ilgili, "Bir seferliğine İstanbul seçimlerini kazanmak için kabul ettik, bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek" ifadelerini kullanmıştı.