HDP’den CHP ve İP’e ‘şeffaf ittifak’ çağrısı! "Malumun ilamı oldu" |Video

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ankara’da yapılan 4. Olağan Kongre’de, geçen yıl yerel seçimlerde İstanbul için CHP ile ittifak yapıldığını belirtti. Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya ve MHP İç İşleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay HDP- CHP- İYİ Parti ittifakını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Özkaya, "Buldan’ın terör örgütünü değil siyaseti ve meşruiyeti tartışması gerekir" dedi. Atay ise "Bu çağrı doğrudan doğruya CHP’ye ve İP’e yapılmıştır. Aslında bu açıklamaya şaşırdık mı şaşırmadık. Bize göre malumun ilamı oldu" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ankara'da yapılan 4. Olağan Kongre'de, geçen yıl yerel seçimlerde İstanbul için CHP ile ittifak yapıldığını belirtti.

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya ve MHP İç İşleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay HDP- CHP- İYİ Parti ittifakını A Haber'e değerlendirdi.

"PERVİN BULDAN'IN AÇIKLAMASI İLE GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, "HDP'nin sırtına PKK'ya dayadığı ve PKK'nın belirlediği çerçevede siyaset yaptığı bir ortamda PKK'nın sözcülüğünü adeta partinin büyük kongresinde söyleyen kişilerin söylediği sözler bizi şaşırtmadı. Ama esas itibarıyla şaşırtması gereken Milletin meclisinde TBMM'de milletvekili olan ve demokratik siyasetin meşru bir temsilcisi konumundaki milletvekillerinin şiddeti, terörü ve terör örgütünün eylemlerini savunması doğru bir mantık doğru bir siyaset yöntemi değil son derece yanlıştır." dedi.

Özkaya, "Pervin Buldan'ın burada söylediği 'kurucu meclis kuralım' sözü, anayasal hukuku çerçevesinde kabul edilemez bir düşüncedir. Bu söylem Türk milletine ve anayasal hukuka uygun değildir. Türkiye'nin Meclisi vardır ve her konuda yetkilidir. Buldan'ın terör örgütünü değil siyaseti ve meşruiyeti tartışması gerekir." ifadelerini kullandı.



MALUMUN İLAMI OLDU

MHP Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay, "Bu çağrı doğrudan doğruya CHP'ye ve İP'e yapılmıştır. Aslında bu açıklamaya şaşırdık mı şaşırmadık. Bize göre malumun ilamı oldu. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli defalarca PKK ve siyasi devamı olan HDP ile İstanbul'da iş birliği yapıldığını, millet ittifakının gizli ortağının HDP ve PKK olduğunu söyledi. Buldan 'biz legal bir partiyiz, bundan önce sırf İstanbul seçimlerini kazanmak adına gizli bir ittifak yaptık. Bundan sonra buna razı olmayacağız.' dedi. Burada Türk halkının uyanık olması gerekir. Sırf İstanbul seçimlerini kazanmak için CHP'nin girdiğini ittifakı ve ne şartlarda kazanıldığını iyi düşünmesi gerekir. Bu mesele Pervin Buldan'ın açıklaması ile gün yüzüne çıkmıştır. Gizli bir PKK ve HDP desteği vardır ve İstanbul seçimleri böyle kazanılmıştır. HDP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı çıkarmadığı her ilde mutlaka millet ittifakının adayı HDP tarafından desteklendi. Gerçekler gün yüzüne çıkmıştır ve burada kirli bir ittifak vardır." şeklinde ifade etti.