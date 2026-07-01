Ankara'da taksi şoförlerine "NATO" imajı: Beyaz gömlek, gri pantolon ve lokum

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Şehrin vitrini olan Esenboğa Havalimanı’nda görevli taksici esnafı, yabancı konukları en iyi şekilde ağırlamak için adeta kampa girdi. Tek tip kıyafetten İngilizce eğitimine, lokum ikramından araç hijyenine kadar her ayrıntı titizlikle planlandı. Başkent taksicileri, "Türkiye’nin vizyonunu en iyi şekilde yansıtacağız" mesajı veriyor.