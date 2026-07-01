Samsun'da yangınlara teknolojik kalkan: "Alevkıran" göreve hazır!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yangınla mücadelede devrim niteliğinde bir adımı hayata geçirdi. Özellikle endüstriyel tesislerde ve itfaiye erlerinin girmekte zorlandığı yüksek riskli bölgelerde görev yapacak olan insansız yangın söndürme robotu "Alevkıran", itfaiye teşkilatının envanterine dahil edildi. Can güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bu teknolojik hamle, Samsun’da düzenlenen özel bir tatbikatla kamuoyuna tanıtıldı.